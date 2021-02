Italijanska manjšina bi zaščitene izdelke poimenovala tudi v italijanščini

Italijanska unija, organizacija pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem, je pisala slovenskemu in hrvaškemu premierju Janezu Janši in Andreju Plenkoviću s pobudo za vključitev italijanskega jezika v poimenovanje kmetijsko-živilskih proizvodov v obeh državah. Prepričani so, da bo s tem zadoščeno zakonodaji.

Predsednik Italijanske Unije Maurizio Tremul in predsednik izvršnega odbora Marin Corva sta podpisana pod pobudo, da se v skupno poimenovanje kmetijsko-živilskih proizvodov odslej vključi še tretji, in sicer drugi uradni jezik v Istri, ki je v rabi tako na slovenski kot hrvaški strani – to je italijanski jezik.

Izpostavila sta primer oblikovanja vloge za zaščito medu z dvojezičnim imenom istrski med/istarski med. Pobuda za skupno slovensko-hrvaško zaščito je, kot sta navedla, naletela na odobravanje in podporo obeh državah, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Tudi v Italijanski uniji so pozdravili sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško, predlagali pa še vključitev italijanskega imena.

»S takim dejanjem ne bo le v celoti zadoščeno ustavnim in zakonskim določbam s področja zaščite italijanskega jezika kot uradnega jezika na narodnostno mešanih območjih obeh držav, temveč bo jasno izražena evropska razsežnost čezmejnega območja, na katerem je italijanska narodna skupnost zgodovinsko prisotna,« sta prepričana. Obenem je Italijanska unija predlagala, da se metodologija trojezičnega poimenovanja v slovenskem, hrvaškem in italijanskem jeziku v bodoče uporablja tudi pri označevanju ostalih tipičnih istrskih eno-gastronomskih proizvodov, kot so na primer oljčno olje, sol, vino, pršut in podobno, ne glede na to, ali so ti že registrirani ali pa bodo registrirani v bodoče.

Hrvaška in Slovenija sta v začetku meseca napovedali skupno vlogo za evropsko zaščito medu z imenom istrski med/istarski med. Pripravili so jo slovenski čebelarji iz Obalnega čebelarskega društva Koper skupaj s hrvaškimi čebelarji iz Istre in Inštitutom za kmetijstvo in turizem Poreč.