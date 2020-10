Italijanska manjšina noče zaprtja meje

Italijanska manjšina z veliko zaskrbljenostjo spremlja naglo širjenje koronavirusa v Sloveniji in hkrati tudi postopno zapiranje meje med Italijo in Slovenijo. Predstavniki narodne skupnosti se bojijo, da bi se ponovil spomladanski scenarij, ko sta se državi z zamudo začeli resno dogovarjati o čezmejnih delavcih in o obmejni stvarnosti na sploh, kar je povzročilo hudo težave ljudem, ki živijo na meji. Oziroma na mejah, saj italijanska skupnost živi tudi v hrvaški Istri in na Reki, zato jo zanima stanje na slovensko-hrvaški meji. Trenutno vsekakor slovenski državljani ne morejo v Italijo in niti na Hrvaško, če za to nimajo utemeljenega razloga, pač pa lahko državljani Italije pridejo v Slovenijo in Hrvaško, kjer se morajo potem seveda prilagoditi ukrepom in omejitvam, ki so v veljavi v teh državah.

»Dobro vemo, da je koronavirus med nami in da se moramo zaščititi, ampak nočemo, da bi zaprtje meje ustvarilo dodatne težave in probleme ljudem, ki zaradi službe in družinskih obvez dnevno prehajajo mejo,« je za Radio Capodistria dejal Alberto Scheriani, predsednik italijanske Obalne skupnosti (Can costiera). Teh ljudi je nekaj tisoč in prehajanje meje je njihov ter naš vsakdan, je izpostavil še Scheriani.