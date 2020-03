Italijanska manjšina se pripravlja na hudo krizo

Italijanska Unija iz Slovenije in Hrvaške se že pripravlja na zelo realno možnost, da bo Italija zaradi koronavirusa in njegovih zelo hudih gospodarskih in finančnih posledic, krčila po zakonu predvidena in že določena finančna sredstva za italijansko manjšino. To seveda velja tudi za Slovenijo in Hrvaško, ki tudi finančno podpirata italijansko manjšino, njene dejavnosti in ustanove.

Krovna italijanska organizacija, ki je zaprla svoje urade, se zaveda resnosti položaja, zato je vse svoje članice pozvala, naj takoj omejijo stroške delovanja, vsaj tiste začasne. Ko bo kriza mimo in ko se bo položaj kolikor toliko normaliziral in stabiliziral, bo jasno kaj čaka italijansko manjšino v dveh državah. Takrat bo tudi morda znano, koliko finančne podpore bo manjšina dobila iz Rima, Ljubljane in Zagreba. Rezi bodo najbrž neizbežni, ugibajo voditelji Italijanske unije. Od tod poziv vsem manjšinskim ustanovam, organizacijam in društvom, naj se v tem zelo težkem obdobju nikakor ne lotijo novih pobud ter že zastavljenih ter odobrenih načrtov in naj kolikor se da omejijo tekoče dejavnosti.