Italijanska Rijeka

Kot bi se za Trst spodobilo uradno dvojezično ime mesta, se tudi Italijani na Reki prizadevajo za dvojezično ime kraja. Občinska uprava temu neuradno baje ne nasprotuje, težave se pojavljajo na državni ravni, torej v Zagrebu, kjer Reki in okolici ne priznavajo vidne in tudi drugačne dvojezičnosti. Na avtobusnih napisih v italijanščini, na katerih promovirajo Reko kot evropsko prestolnico kulture 2020 namesto Fiume ali vsaj dvojezičnega imena piše Rijeka.

Na Reki živeče Italijane je razburil plakat v italijanščini, s katerim tamkajšnja pravna fakulteta naznanja pobudo za poučevanje italijanskega jezika in prava, na katerem je Reka dvakrat omenjena le s hrvaškim imenom Rijeka. In vendarle gre za izobraževalno pobudo, ki jo financirata Italijanska unija in Generalni konzulat republike Italije na Reki.