Italijanska vlada dodatno zaostrila ukrepe

V soboto, pol ure pred polnočjo, je italijanski premier Giuseppe Conte v neposrednem prenosu prek Facebooka nagovoril državljane in naznanil nove zaostritve. Na celotnem državnem ozemlju je odredil zaprtje vseh tovarn, ki niso strateške oziroma nujne, odredba velja do 3. aprila. Pojasnil je tudi, da bodo marketi, trgovine z živili in lekarne še vedno odprte. Zagotovili bodo tudi javne prevoze, poštne, bančne in zavarovalne storitve. Na seznamu »nujnih« proizvodnih dejavnosti so kmetijstvo, ribolov ter industrija hrane in pijače. »Upočasnili bomo motor države, a ga ne ustavimo,« je dejal Conte in opisal današnjo krizo kot najhujšo v povojnem obdobju.

Conte je zaostritve napovedal ob koncu doslej najhujšega dne glede števila smrtnih žrtev, saj je v zadnjih 24 urah v Italiji umrlo 793 ljudi.