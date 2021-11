Italijanska vlada uvedla poostreno covidno potrdilo in nove ukrepe

Vlada je danes popoldne soglasno sprejela uvedbo novega poostrenega covidnega potrdila od 6. decembra do 15. januarja, in sicer tudi v deželah na belem seznamu. Poostreno covidno potrdilo bodo prejeli le prebolevniki in cepljeni, medtem ko za njegovo izdajo ne bodo zadostovali PCR in hitri antigenski testi. Med novostmi je tudi obvezno cepljenje za šolsko osebje in za pripadnike vojaških enot.

Kdor ne bo imel poostrenega covidnega potrdila, ne bo mogel vstopiti v bare in restavracije, kinodvorane, gledališča, disko klube in ne bo mogel prisostvovati predstavam ali se udeležiti praznovanj.

Za delovna mesta ne bo sprememb in bo torej zadostovalo zdajšnje navadno covidno potrdilo. Prav tako pa bo zdajšnje navadno covidno potrdilo potrebno tudi za krajevne javne prevoze, od avtobusov do vlakov. Njegovo veljavnost pa so skrajšali od 12 na devet mesecev.