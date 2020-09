Italijanski bencin po »slovenskih« cenah

In beseda je bencin postala. Od danes lahko prebivalci obmejnega pasu dežele Furlanije - Julijske krajine, ki imajo kartico za deželni prispevek za nakup goriva, bencin in dizel točijo po močno znižani ceni. Cena bencina se je tako po novem iz 1,349 evra, spustila na 1,059 evra, cena dizla pa se je iz 1,249 evra spustila na 1,049 evra.

Po dobrem mesecu pogajanj in pogovorov z lastniki naftnih družb, ki jih je vodil Fabio Scoccimarro – v deželni vladi je pristojen za energijo in okolje –, smo naposled tudi pri nas, v t.i. coni 1 (omenjeno obmejno območje med drugim vključuje celotno tržaško in goriško pokrajino, Rezijo in Kanalsko dolino) dočakali gorivo po ceni, ki se lahko kosa s ceno goriva v sosednji Sloveniji. Tam bencin in dizel namreč zaradi znižanja trošarin še vedno staneta en evro na liter.

Scoccimarro je hkrati dosegel povišanje deželnega prispevka za gorivo in znižanje cen nafte nekaterih naftnih družb, med katerimi ENI, Esso, SOL, Q8, API in IP. Na tak način je cena bencina pri omenjenih ponudnikih na tem območju včeraj strmoglavila za 30, cena dizla pa za 20 centov. Poleg tega pa ostaja v veljavi dodaten popust petih centov za t. i. hibridna vozila.

Če želite prvič zaprositi za novo kartico, oziroma želite dobiti novo, ker so vam staro ukradli ali ste jo izgubili, lahko to storite preko spleta. Več informaciji najdete na spletni strani trgovinske zbornice.

Če bi radi ponovno aktivirali kartico, ki vam je zapadla, oziroma bi radi za novo zaprosili osebno, na uradu v Trstu, Gorici ali Tržiču, pa se morate vnaprej najaviti in poklicati na 040-6701218 ali na 040-6701255 za tržaško pokrajino. Za Gorico lahko pokličete na 0481-384253, za Tržič pa na 0481-414629. Za Trst in Gorico lahko tudi pišete na prej omenjene elektronske naslove. Uradi so povsod odprti ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 12. ure. Več informacij in obrazec, ki ga morate prinesti s seboj najdete tukaj.