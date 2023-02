»Italijanski fašisti najbolj vneti preganjalci«

»Vedno je predstavljalo šok to, da smo na lastni koži preverili, da so bili med našimi najbolj vnetimi preganjalci, še prej kot nacisti, prav Italijani, italijanski fašisti.« To piše v sporočilu dosmrtne senatorke in preživele interniranke Liliane Segre, ki ga je danes dopoldne ob obeležitvi dneva spomina na holokavst v deželnem svetu FJK prebral predsednik Piero Mauro Zanin. Za senatorko je Trst mesto velikih tradicij ter nacionalnega in evropskega formata, ampak tudi kraj, kjer je delovalo edino nacistično uničevalno taborišče v Italiji ter mesto, v katerem je Benito Mussolini razglasil rasne zakone. Novico je tudi sama kot osemletna deklica slišala po radiu. »Zame je bila to travma, da sem spoznala, da so me izključili iz šole. Zakaj? Kaj sem storila?« Sama čuti poslanstvo pričati in prispevati h gradnji skupnega spomina, obsodbe fašizma in nacizma pa ne ločuje od kritičnega spomina na vse grozote 20. stoletja.