Italijanski pohodniki še vedno čez mejo po gozdnih poteh

Regijski štab civilne zaščite za notranjsko se je s policijo dogovoril, da bo ta konec tedna na zeleni meji z Italijo povečala nadzor, so javnosti sporočili iz štaba. Dogovor je po poročanju Slovenske tiskovne agencije posledica dejstva, »da je v Furlaniji - Julijski krajini še vedno veliko primerov koronavirusa, Italijani pa so pretekli vikend mejo prestopali v nasprotju z odredbami«.

Domačini na območju občin Hrpelje - Kozina, Sežana in Komen so pretekli konec tedna zaznali večje število prehodov meje posameznikov, ki so peš, na kolesih ali motorjih prestopali mejo po gozdnih in kmetijskih poteh zunaj mejnih prehodov. Po informacijah s terena naj bi bilo takšnih prestopov v soboto in nedeljo več sto, so navedli v lokalni civilni zaščiti.

Prebivalci na slovenski strani meje se po navedbah regijskega štaba civilne zaščite bojijo novega vala okužb iz Furlanije - Julijske krajine, kjer je bilo doslej več kot 3000 potrjeno okuženih s koronavirusom, od katerih jih je 322 umrlo. Ukrep povečanja nadzora meje je tako namenjen preprečevanju tovrstnih prehodov meje in morebitnega širjenja novega koronavirusa.