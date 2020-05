Italijanski turist gre lahko v Slovenijo?

Slovenija je z odlokom, ki ga je vlada sprejela na dopisni seji, načeloma odprla za turizem, saj potrdilo o rezervaciji v turističnem objektu po novem zadošča za vstop v državo. »To je zagotovo pozitiven element,« je dejal Kacin, uradni govorec slovenske vlade za covid-19.

Na vprašanje, ali lahko italijanski turist z rezervacijo v slovenskem hotelu pride v Slovenijo, ko bo Italija odprla meje, je Kacin odvrnil, da bo na to mogoče odgovoriti šele, ko bo sklenjen tehnični dogovor z Italijo, po srečanju ministrov ter po sodelovanju pristojnih institucij za javno zdravje. Meja z Italijo je sicer po besedah vladnega govorca v veliki meri prepustna, ko gre za dnevne migrante, šolarje, ki prihajajo v Slovenijo.

Natančno branje odloka sicer dopušča drugačen oz. ravno nasproten odgovor na naslovno vprašanje, saj je v 10. členu odloka zapisano, da se določbe prejšnjega, 9. člena, kjer je zapisano, za katere primere se odredi karanteno in komu je ali ni dovoljen vstop v Republiko Slovenijo, ne uporabljajo za »osebo, ki ima v Republiki Sloveniji potrjeno rezervacijo nočitve turističnega obrata in to izkazuje z dokazilom rezervacije,« kot tudi ne za lastnike nepremičnin in tiste, ki prihajajo iz zdravstvenih razlogov. Izjeme med drugim veljajo tudi za delovne migrante, imetnike diplomatskih potnih listov in tiste, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.

Novi odlok za državljane EU in tudi tiste iz tretjih držav predvideva 14-dnevno karanteno po vstopu v Slovenijo. Izjeme so osebe iz držav na seznamu za prost vstop, na katerem je za zdaj le Hrvaška, ter osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.

Naj spomnimo, da za italijanske rezidente do 2. junija vsekakor ostaja v veljavi prepoved prehajanja deželnih meja.