Ivo Hvalica je imel zamejstvo v srcu

V 86. letu je po hudi bolezni umrl nekdanji poslanec, politik in gradbenik Ivo Hvalica. Med drugim je bil član prvega in drugega sklica slovenskega državnega zbora, kjer se je uveljavil kot izjemen retorik in pustil pečat v slovenski politiki. Rodil se je leta 1936 v Kanalu ob Soči, po poklicu je bil gradbenik. Leta 1989 se je včlanil v Socialdemokratsko zvezo Slovenije (SZDS), ki se je pozneje preimenovala v Socialdemokratsko stranko Slovenije (SDSS), današnjo Slovensko demokratsko stranko (SDS). Bil je zelo vezan na zamejstvo, kjer je imel veliko prijateljev, posebno na Goriškem. Bil je stalni gost novoletnih sprejemov stranke Slovenska skupnost in njenih prireditev, večkrat je nastopil tudi v kulturnem centru Bratuž v Gorici.

Kot poslanec je bil znan kot kritičen in neumoren govornik. Po sporu z Janezom Janšo je leta 2001 Hvalica izstopil iz takratnega SDSS-a, se upokojil in se umaknil iz politike. Tudi kot upokojenec je sicer nato večkrat komentiral aktualno politično dogajanje.

Sožalje družini Iva Hvalice je izrekel predsednik republike Borut Pahor. Kot je zapisal na Twitterju, sta s Hvalico »kljub različnim političnim stališčem spletla iskreno in pristno prijateljstvo, ki bo predsedniku vedno ostalo v lepem spominu«.