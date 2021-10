Iz Afganistana v Videm po magistrsko diplomo

Pred štirimi leti je prispel v Furlanijo - Julijsko krajino, potem ko je opravil dolgo pot iz rodnega Afganistana do Italije, danes pa je dosegel univerzitetno diplomo. Gre za 36-letnega azilanta Tawaba Ahmada Mushtaqa, ki je prvi diplomirani afganistanski državljan na Univerzi v Vidmu. Mushtaq je danes na univerzi zagovarjal disertacijo o uporabi umetne inteligence za napredno projektiranje cestnih infrastruktur, pri čemer je bil njegov mentor Nicola Baldo. Na koncu si je prislužil magistrsko diplomo iz civilnega inženirstva na politehničnem oddelku za inženirstvo in arhitekturo videmskega vseučilišča.

Pot, ki je Tawaba Ahmada Mushtaqa pripeljala do magistrske diplome, pa je bila vse prej kot posuta s cvetjem. Mushtaq izvira iz pokrajine Kapisa v severovzhodnem Afganistanu, v svoji domovini je tudi opravil redno šolanje do prvostopenjske triletne univerzitetne diplome iz civilnega inženirstva na Politehniki v Kabulu. Specializiranega študija za dosego drugostopenjske diplome pa ni nadaljeval v domovini, saj je imel težave s talibani, zaradi česar je zapustil državo. Začela se je dolga pot, ki jo je opravil bodisi peš bodisi z avtomobilom in ga je na koncu, potem ko je prepotoval več držav, leta 2017 pripeljala v Italijo, točneje v Videm. Tu je prosil in dosegel, da so mu priznali status političnega azilanta s subsidiarno zaščito. Ta je predvidena v primeru, da tuj državljan sicer ne razpolaga s pogoji, ki so potrebni, da se mu prizna status azilanta, vendar obstajajo tehtni razlogi, da bi vrnitev v domovino predstavljala zanj resno tveganje.

Najprej je dve leti bival v študentskem domu, od leta 2019 pa v zavodu Bertoni, pri čemer prizna, da se je njegov način življenja spremenil, doživel je veliko izkušenj in se naučil veliko stvari. Navezal je več prijateljskih stikov z drugimi študenti, tudi profesorji so bili z njim zelo prijazni, zato je zadovoljen, da je prišel v Italijo in študiral v Vidmu, pravi Mushtaq.

Za rektorja Univerze v Vidmu Roberta Pintona je Mushtaqova diploma zelo lepa novica za videmsko univerzo ter razlog za ponos za tamkajšnjo akademsko skupnost. »Tawab mora postati simbol in zgled za vse naše študente,« je dejal Pinton.