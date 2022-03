Iz dneva v dan vse bolj pomladno

Po uradnem začetku koledarske pomladi, ki smo ga beležili včeraj, bo v prihodnjih dneh vse bolj pomladno tudi vreme. Anticiklon nam bo zagotovil jasnino in postopno višje dnevne temperature. Od srede se bo živo srebro marsikje dotaknilo 20 stopinj Celzija in jih morda tudi rahlo preseglo. Najtopleje bo na Goriškem, kakšno stopinjo Celzija manj pa bomo zaradi še mrzlega morja beležili na Tržaškem. Značilnost bližnjega obdobja pa bodo še mrzle noči in velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo. Živo srebro se bo namreč ponoči ponekod v nižinah še približevalo ničli, dnevni vzpon bo zato lahko ponekod dosegel do okrog 20 stopinj Celzija.

Od danes do vključno četrtka bo sončno z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Iz dneva v dan bo topleje, noči pa bodo še razmeroma mrzle. Tudi ob koncu tedna za zdaj ne kaže na večje spremembe. V nedeljo bo predvidoma nekaj več oblačnosti.