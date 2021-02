Iz epidemiološko boljših držav od jutri tudi brez hitrega testa

Obvezna predložitev negativnega izida hitrega testiranja ob prehajanju meje za čezmejne delovne migrante je, kot kaže, bila kratke sape. Slovenska vlada je namreč na današnji večerni sklenila, da lahko ob prihodu iz držav članic ali schengenskega območja z boljšo epidemiološko sliko (nižjo 14-dnevno incidenco okuženosti na 100.000 prebivalcev), lahko določene izjeme vstopajo še naprej brez napotitve v karanteno in brez predložitve negativnega izvida testa na SARS-CoV-2. Italija je med temi državami.

To velja za dnevne delovne migrante, ki imajo delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, osebe, ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji. Prehod meje je dovoljen tudi za državljana države članice EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice EU ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, kot tudi za vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje.

Prav tako lahko mejo prehajajo osebe, ki so naročene na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrnejo takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.