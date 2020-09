Iz Italije prejemal nakazila nezakonitega izvora

Kriminalisti Policijske uprave Koper so ovadili 32-letnega moškega, sicer državljana Srbije z bivališčem v Italiji, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Grozi mu do osem let zaporne kazni.

Moški je v letih 2013 in 2014 iz Italije prejemal nakazila na osebni bančni račun, ki ga je odprl v Sloveniji v poslovalnici banke v Kopru.

Skupno je na njegov račun bilo nakazanih skoraj 250.000 evrov. Denar je takoj po prejemu dvigoval v gotovini in skušal tako prikriti njegov nezakoniti izvor. Kriminalistična preiskava je pokazala, da je šlo za zneske, ki so izvirali iz kaznivih dejanj davčnih utaj, storjenih v Italiji.