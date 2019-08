Iz izgubljenega tovora na cesti nastal mošt

V Casarsi se je ob 14.00 pripetila nesreča, v kateri so bili udeleženi trije avtomobili, tovornjak s priklopnikom in traktor s prikolico, na kateri je bil tovor ravnokar nabranega grozdja na trgatvi. Blizu zadružne kleti Vini la Delizia je prišlo do silovitega trčenja v naletu. Štirje vozniki so bili lažje poškodovani, eden si je zlomil nogo, prepeljali so jih v bolnišnico. Tovor grozdja je padel na cestišče. Mimoidoči avtomobili so ga zmečkali in je na cesti nastal mošt, poroča časopis Il Friuli.

Na kraj so prihiteli reševalci in gasilci, ki so zavarovali območje ter odpravili posledice nesreče in lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke.