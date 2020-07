Iz leta v leto nas je manj

Tudi Furlanija - Julijska krajina doživlja demografsko krizo, glavna njena razloga sta padec števila rojstev in beg številnih mladih v tujino. Predvsem zaradi tega se je prebivalstvo v deželi zmanjšalo za 18.000 enot v šestih letih. Potem ko smo včeraj poročali o upadanju števila prebivalcev, ki ga je s številkami za Italijo opisal državni statistični zavod Istat (- 188.721 prebivalcev v enem letu), je podatke za FJK analiziral raziskovalec deželnega inštituta za ekonomske in družbene študije Ires Alessandro Russo.

Prvega januarja letošnjega leta je v deželi živelo 1.211.357 ljudi oziroma 4180 ljudi manj kot pred enim letom. »Nadaljuje se negativen trend, ki se je začel pred šestimi leti, ko je bilo v deželi 1.230.000 prebivalcev, približno 18.000 več kot zdaj,« poudarja Russo. V severovzhodni Italiji so v tem obdobju padec števila prebivalcev beležili le v FJK in v Venetu (- 6247 ljudi), medtem ko so v ostalih deželah podatki bolj spodbudni. Na Tridentinskem so zabeležili porast 3061 prebivalcev, v Emiliji - Romanji pa je bilo letos 3798 prebivalcev več kot lani. Saldo severovzhodne Italije je torej negativen za 3568 enot, potem ko je 1. januarja 2020 v tem predelu Italije živelo 11.660.998 ljudi.

Največji osip je v zadnjem letu doletel videmsko (- 2758 ljudi oziroma - 0,52 odstotka) in tržaško pokrajino (- 945 oziroma oziroma - 0,40 odstotka), sledi goriška (- 335 ljudi oziroma - 0,24 odstotka), medtem ko so številke skorajda nespremenjene na Pordenonskem (- 142 ljudi oziroma - 0,05 odstotka). Na Videmskem je tako prvega januarja letos živelo 526.256 ljudi, na Pordenonskem 312.619, na Tržaškem 233.276, na Goriškem pa 139.206 prebivalcev.