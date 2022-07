Iz Ljubljane in zamejstva podpora Tatjani Rojc

Slovenija ocenjuje, da je parlamentarno predstavništvo v Rimu zelo pomembno za slovensko manjšino in hkrati tudi za dobrososedske odnose med sosednjima državama. Od tod podpora ponovni izvolitvi senatorke Tatjane Rojc, ki je realistično gledano na volitvah 25. septembra edina v manjšini z možnostmi za izvolitev. To bo odvisno od mesta, ki ji ga bo na kandidatni listi v Furlaniji Julijski krajini namenila njena Demokratska stranka. Sodeč po neuradnih vesteh, ki prihajajo iz Rima in iz deželne DS, so obeti za ponovno izvolitev senatorke kar dobri, kaj več bo znanega v prihodnjih urah. Previdnost je vsekakor na mestu, saj dobro vemo, v kašnem negotovem in napetem vzdušju v Italiji melje predvolilno kolesje.

Da je matični državi zelo pri srcu manjšinsko predstavništvo v italijanskem parlamentu je prišlo do izraza na včerajšnjem srečanju Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga je vodila državna sekretarka Vesna Humar. Na njem je Rudi Pavšič, strokovni sodelavec senatorke Rojc, predstavil politični okvir, ki je botroval predčasnim volitvam, medtem ko je parlamentarka izhajala iz ustavne reforme, ki je močno skrčila število senatorjev in poslancev. S tem se je posledično zmanjšala možnost izvolitve Slovenke ali Slovenca. Po oceni senatorke se ne bo več ponovilo »srečno naključje« iz zadnjih volitev, ko je bila izvoljena le zato, ker je bil nosilec senatne liste DS v FJK Tommaso Cerno hkrati izvoljen tudi v Milanu.

Ponovno izvolitev senatorke so podprli tudi Livio Semolič (SKGZ), Ivo Corva (SSO) in poslanec italijanskem manjšine v slovenskem parlamentu Felice Žiža.