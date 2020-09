V Simonovem zalivu so včeraj iz morja potegnili žensko truplo. Bila je v vodi do pasu, naenkrat pa se je zgrudila, kar je opazil reševalec iz vode. Reševalci so jo oživljali, vendar neuspešno. Zdravnica je potrdila smrt zaenkrat neznane ženske.

Odrejena je bila sanitarna obdukcija, ki bo potrdila vzrok smrti. Kriminalisti so danes z zbiranjem obvestil v fazi potrjevanja identitete, so sporočili s Policijske uprave Koper.