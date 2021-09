V portoroškem bazenu je včeraj popoldne mlajši moški izkoristil nepazljivost 67-letne italijanske državljanke in ji iz omarice v garderobi izmaknil denarnico, nakar je odšel. Osumljeni 23-letnik se je kasneje spet vrnil v bazen, pri čemer ga je oškodovanka prepoznala in poklicala policijo. Po prihodu policistov je skušal pobegniti, vendar so ga prijeli. Gotovina je bila vrnjena oškodovanki, osumljenemu pa sledi kazenska ovadba.