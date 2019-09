Pozno sinoči je okrog 22. ure na avtocesti A23 pri izvozu Videm jug v smeri proti Trbižu avtomobil zapeljal s cestišča in silovito trčil v varnostno ograjo. Poškodovanega voznika so iz razbitin izvlekli gasilci. Na kraju so bili tudi prometna policija in reševalci službe 118, ki so voznika prepeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je izven življenjske nevarnosti.