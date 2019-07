Tržaški gasilci enote za vodno reševanje NSSA so zjutraj posegli pri Latisani. Iz reke Tilment so potegnili truplo mladega moškega. Kasneje se je izkazalo, da gre za 33-letnega bosanskega državljana, za katerim se je pred dvema dnevoma izgubila vsakršna sled. Na kraju so bili tudi gasilci iz Lignana in karabinjerji.

Alarm je davi sprožil ribič. V reki Tilment je na območju nekdanjega parka Pappagalli zagledal plavajoče truplo, ki je nato izginilo v globino. Na brežini je tudi opazil oblačila.