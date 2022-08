Iz Rima šestdeset prispevkov na mesec

»Z načrtovano ukinitvijo dopisništev bi RTV Slovenija gotovo prihranila precej denarja, škoda za radijske poslušalce in televizijske gledalce pa bi bila neprimerno večja od finančnih koristi,« je prepričan dopisnik v Italiji Janko Petrovec. Tudi njegovo dopisništvo je na »odstrelu«, odločitev, ki ji med drugim ostro nasprotuje sindikat novinarjev RTV, naj bi padla jeseni.

Proti ukinitvi se je zavzela tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je v odprtem pismu generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha pozvala, naj znova razmisli o napovedani ukinitvi dopisništev v Rimu, Berlinu in Moskvi ter krčenju dopisništva v Bruslju. O velikem pomenu dopisništva v Rimu in Vatikanu je pristojne opozoril tudi slovenski veleposlanik Tomaž Kunstelj.

Petrovec je bil gost prireditve Tisk pod pritiskom, na kateri je Slovenska kinoteka ob 60-letnici revije Ekran, poleg pogovorov z novinarji, na ploščadi na Metelkovi ponujala tudi filme o medijski tematiki. Dopisnik je v pogovoru s kolegico Natašo Briški govoril o svojih poklicnih in življenjskih izkušnjah v Rimu, od koder poroča od leta 2016. Petrovca dopisniško delo zelo veseli in mu daje veliko zadoščenj, je pa zelo zahtevno. V povprečju »proizvaja« mesečno okoli šestdeset radijskih in televizijskih prispevkov o raznoraznih temah, ki tako ali drugače zanimajo slovensko javnost.