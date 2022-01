Iz samoizolacije od petka v FJK več kot 5500 ljudi

V FJK so danes ob 2827 PCR testiranjih potrdili 242 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 8,56-odstoten. Opravili so še 6389 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 790 novih okužb (delež 12,37-odstoten). Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 519 bolnikov s covidom-19, kar je 45 več kot v soboto, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 42, pri čemer se število ni spremenilo.

Umrlo je sedem bolnikov s covidom-19.

Največ okuženih so potrdili v starostni skupini do 19. leta starosti, ki ji pripada kar 29,77 odstotka vseh okužb. Skoraj vsako tretjo okužbo so torej potrdili med otroki in mladostniki. Umrlo je 7 bolnikov s covidom-19. Od začetka pandemije je v FJK umrlo 4487 bolnikov s covidom-19, in sicer 1092 na Tržaškem, 2163 na Videmskem, 851 na Pordenonskem in 381 na Goriškem. Ozdravelo je 200.681 ljudi, klinično zdravih je 619, v samoizolaciji pa je 61.669 ljudi, kar je 5573 manj kot v petek, ko jih je bilo 67.242.