Iz Slovenije na Hrvaško le s 14-dnevno samoizolacijo

Hrvaška je danes razširila seznam držav, iz katerih bodo potniki, ki prihajajo na Hrvaško, zavrnjeni na mejnem prehodu, če se ne bodo odločili za 14-dnevno samoizolacijo na hrvaškem naslovu. Na seznamu je zdaj celotna Slovenija, potem ko je v preteklih dneh ukrep veljal za potnike, ki so prihajali z območja Bele krajine.

Potniki, ki prihajajo iz Slovenije, se bodo na meji s Hrvaško morali odločiti za 14-dnevno samoizolacijo. Če želijo nadaljevati pot v sosednjo državo, morajo prijaviti naslov bivališča na Hrvaškem, kjer bodo dosegljivi in pod nadzorom hrvaških sanitarnih inšpektorjev in epidemiologov.

Tistim, ki ne bodo sprejeli teh pogojev, pa bodo na hrvaški meji zavrnili vstop v državo.

Ukrep bo veljal tudi za hrvaške dnevne migrante, ki delajo v Novem mestu, je danes potrdil štab civilne zaščite karlovške županije, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Če bodo hrvaški delavci vendarle šli v ponedeljek na delo v Slovenijo, bodo morali po vrnitvi na Hrvaško v 14-dnevno samoizolacijo, je povedal načelnik štaba Josip Ribar.

Hrvaška je tudi doslej izvajala podobne ukrepe za potnike, ki so prihajali s kriznih območij, kot so Kitajska, Južna Koreja in Italija.