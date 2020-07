Iz Srbije, Črne gore in Kosova nič več v Italijo

Italija je že pred enim tednom zaprla meje za 13 držav, med drugim za Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo, Bangladeš, Brazilijo, Čile, Moldavijo in Peru. Na meji ustavljajo ljudi, ki so bili v zadnjih dveh tednih v teh državah ali pa so jih prečkali, navaja italijansko ministrstvo za zdravje. Ukinili so tudi neposredne in posredne letalske povezave s temi državami. Razmere glede epidemije covida-19 so se v zadnjem času v Italiji umirile, se je pa stanje močno poslabšalo v državah Zahodnega Balkana.