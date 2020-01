Iz Trsta v Ljubljano po stari ceni

V uradnem listu Furlanije - Julijske krajine so s sklepom o cenah prevoza potnikov v mestnem prometu še podaljšali veljavnost cenika kombinirane vozovnice za pot iz Trsta v Ljubljano do 30. aprila 2020. V ceno kombinirane vozovnice je vključena vožnja z vlakom med Ljubljano in Opčinami ter avtobusni prevoz med Opčinami in Trgom Oberdan z avtobusi podjetja Trieste Trasporti.

Vozovnica velja za vse postaje na relaciji vlakov, ki vozijo med Ljubljano in Opčinami, ter avtobusnimi postajališči med železniško postajo na Opčinah in Trgom Oberdan ali Trgom Tommaseo z linijama 2 ali 4.

Kombinirane vozovnice lahko kupimo na spletni strani Slovenskih železnic. Otroci do desetega leta potujejo zastonj, če jih spremlja odrasla oseba. Vozovnice ožigosajo na vlaku.

Strošek najdaljše možne vožnje, in sicer od Trga Oberdan do Ljubljane znaša osem evrov. Vmesne postaje med Ljubljano in Trstom so navedene spodaj. Med Opčinami in Ljubljano dnevno vozi sedem oziroma osem vlakov. Vožnja traja uro in 51 minut ali nekaj več.

Cene kombiniranega prevoza

Trst, Trg Oberdan

Ljubljana 8,00 €

Ljubljana Tivoli 8,00 €

Ljubljana Dolgi most 8,00 €

Brezovica 8,00 €

Notranje Gorice 8,00 €

Preserje 8,00 €

Borovnica 7,00 €

Logatec 5,80 €

Planina 5,20 €

Rakek 5,20 €

Postojna 4,20 €

Prestranek 4,20 €

Pivka 3,60 €

Gornje Ležeče 3,60 €

Divača 2,60 €

Povir 2,00 €

Sežana 2,00 €