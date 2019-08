Izbiramo Fotoutrip desetletja

Poziv »Vzemite nas s seboj!«, ki smo ga na tretji strani Primorskega dnevnika objavili v nedeljo, 12. julija 2009, je bil rojen pod srečno zvezdo. Deset let kasneje nas še vedno jemljete s seboj in Fotoutrip ostaja še dalje zelo priljubljen. Po vaši zaslugi je Primorski dnevnik obiskal skoraj 80 držav sveta in na stotine krajev in mest. Z vami smo bili na vseh petih celinah, na vrhu Triglava in na Kitajskem zidu, v New Yorku in Parizu, na moskovskem Rdečem trgu in na Madagaskarju, v Novi Gvineji ... a tudi v vaškem pustnem sprevodu, na domači »bndimi«, v vaši kleti, na družinskem slavju ... in celo na poroki. Poslali ste nam stotine in stotine fotografij: prva leta ste bili še nekoliko plahi, nato pa se je razpasla »Fotoutrip manija« in fotografij je bilo več kot razpoložljivih časopisnih izdaj, zato smo pripravili kar cele strani vaših fotografij. Kajti Fotoutrip že dolgo ni več samo poletna počitniška rubrika, fotografije prejemamo prav vse mesece v letu. Prva leta ste jih mnogi še posneli s fotoaparatom, kvaliteta tistih, posnetih z mobilnimi telefoni, je bila bolj skromna, iz leta v leto pa je ločljivost fotografij boljša, prav tako pa narašča tudi domiselnost nekaterih avtorjev. Priznajmo, nekateri posnetki so bili skorajda genialni, drugi ironični, tretji bolj vsakodnevni, četrti morda celo banalni ... na vseh pa je kraljeval izvod Primorskega dnevnika – včasih, čeprav bolj redko, tudi njegova spletna izdaja –, kar nas seveda navdaja s ponosom. Zato prav vsem hvala iz srca.

Kaj pa zdaj, deset let po tistem pozivu »Vzemite nas s seboj!«?

Vi nam, prosim, še dalje pošiljajte svoje fotografije, mi pa bomo medtem desetletnico Fotoutripa proslavili z izborom najlepših. V naslednjih dneh in tednih bomo objavili preko sto Fotoutripov, ki so pritegnili našo pozornost: zaradi izvirne lokacije in vsebine, zaradi umetniške vrednosti fotografije, zaradi upodobljene simbolike. Fotografije bodo oštevilčene, bralke in bralce pa vabimo, da glasujejo za najlepše in tako izberejo Fotoutrip desetletja.