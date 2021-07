Izbrali Maria Draghija in Chiaro Ferragni, pozabili na Mattea Salvinija in Mattea Renzija

Mario Draghi, Giuseppe Conte in Sergio Mattarella, a tudi Chiara Ferragni, Raffaella Carrà in Roberto Mancini. Tržaška družba SWG je včeraj objavila izsledke ankete, v kateri so anketirance spraševali, kdo so »italijanske ikone v svetu«. Rezultate so ločili glede na dve starostni skupini, in sicer starejši od 40 let in mlajši od 40 let, med 7. in 9. julijem so anketirali 800 polnoletnih državljanov, s tem da anketiranci niso izbirali s seznama vnaprej določenih imen, a so sami odgovarjali, kdo po njihovem mnenju najbolj zastopa Italijo v svetu.

Zanimivo je, da je v obeh starostnih skupinah premočno zmagal premier Mario Draghi, ki ga je imenovalo 16 % anketirancev, mlajših od 40 let, in 25 % anketirancev, starejših od 40 let. Kljub zaupanju v politiko in politike, ki upada, so predstavniki političnega sveta izstopali na obeh lestvicah. Na njih so tudi nekdanji predsednik vlade in voditelj G5Z Giuseppe Conte (na 2. pri mlajših oz. 3. mestu pri starejših), predsednik republike Sergio Mattarella (na 6. oz. 2. mestu) in vodja Bratov Italije Giorgia Meloni (na 7. oz. 6. mestu), medtem ko je prvo ime stranke Naprej Italija Silvio Berlusoni le na 9. mestu lestvice starejših od 40 let. Na nobeni lestvici pa npr. ni liderjev Demokratske stranke Enrica Lette, Lige Mattea Salvinija ali Žive Italije Mattea Renzija.

Na obe lestvici so se nato uvrstili tudi osebnosti iz sveta mode, glasbe, televizije in športa oz. nogometa. Mlajši od 40 let so (v tem zaporedju) izbrali še blogerko Chiaro Ferragni, preminulo Raffaello Carrà (njena smrt je nedvomno vplivala na rezultate ankete), selektorja nogometne izbrane vrste Roberta Mancinija, televizijskega voditelja Piera Angelo, pevca Andreo Bocellija, kapetana nogometne reprezentance Giorgia Chiellinija, televizijsko voditeljico Mario De Filippi in modno oblikovalko Donatello Versace. Lestvici sta si podobni, s tem da starejši od 40 let niso izbrali Ferragnijeve, Chiellinija, De Filippijeve in Versacejeve, namesto njih pa so modni oblikovalec Giorgio Armani, astronavtka Samantha Cristoforetti, glasbeni direktor Riccardo Muti in že omenjeni Silvio Berlusconi.