Izbrali ste Fotoutrip desetletja

Od leta 2009 nam bralci in bralke z vseh petih celin pošiljate fotografije, na vsaki je z vami tudi Primorski dnevnik. Fotoutrip je tako po vaši zaslugi obiskal kar 80 držav in na stotine mest, vasi, planin, vrhov in plaž. V tem desetletju se je nabralo ogromno fotografij vseh vrst: počitniških, družinskih, šolskih, domačih, ironičnih, celo institucionalnih.

Letos smo izbrali okrog 100 najlepših in najbolj povednih fotografij, vam pa smo prepustili vlogo, da med temi glasujete za Fotoutrip desetletja. Največ všečkov je prejela fotografija Marca Missorija, ki lista Primorski dnevnik na otoku Miyajima na Japonskem, medtem ko je radovedna japonska srnica že izvohala mednarodno razsežnost novic na zadnji strani.

Kdo je prejel največ glasov preko sms, kdo so ostali zmagovalci in kako so fotografije nastale, lahko preberete v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku. Hkrati vas vabimo, da nam fotografije s Primorskim dnevnikom tudi v novem letu še naprej pošiljate. Vabimo vas tudi, da si spet ogledate najlepše fotografije na naši Facebook strani.