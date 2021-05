V labodjem parku ob enem od kanalov koprske bonifike je izginilo sedem labodjih mladičev, ki so se izvalili labodjemu paru Gigi in Čupku, poročajo Primorske novice. Bili so stari komaj dva dneva.

Prostovoljka, ki jih je varovala pred plenilci, jih je nazadnje videla žive v nedeljo zvečer, nekaj ur pozneje, še pred ponedeljkovim sončnim vzhodom, pa jih je znova obiskala, a jih ni bilo več.

Policisti so si ogledali kraj in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Preiskujejo sum kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, so povedali za Primorske novice.

Varuhi labodov, ki njihova gnezda prostovoljno varujejo že nekaj let, ne verjamejo, da je mladičke požrl kakšen plenilec, temveč menijo, da je labodjo družino napadel človek in mladiče odtujil, da bi jih prodal na črnem trgu. Na prsnem košu samca so namreč opazili sledi udarca, verjetno brce s čevljem. Opozarjajo, da labodji novorojenčki brez staršev ne morejo preživeti. Morda gre za organizirano kriminalno združbo, ki ima pripravljene inkubatorje, v katere jih bo namestila in zatem drago prodala, izpostavljajo.