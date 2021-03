Izjema za prehajanje občinskih meja za male občine ne velja več

Pravilo, ki je ljudem občin z manj kot 5000 prebivalci dovoljevalo prehajanje občinskih meja (ne pa tudi obiska občine, kjer se nahaja glavno mesto pokrajine), od katerih so se občani lahko oddaljili največ 30 km, v rdečem oz. najstrožjem režimu protikoronavirusnih ukrepov ne velja več.

Iz navodil na vladni spletni strani je razvidno, da ta možnost ostaja v veljavi v oranžnem režimu.

Na Tržaškem imata manj kot 5000 prebivalcev Repentabor in Zgonik. Na Goriškem so taki Doberdob, Sovodnje, Števerjan in Zagraj. Manj kot 5000 prebivalcev pa imajo na Videmskem npr. Ahten, Dreka, Fojda, Grmek, Bardo, Naborjet - Ovčja Vas, Neme, Praprotno, Podbonesec, Rezija, Sv. Lenart, Špeter, Srednje, Sovodnje, Tipana, Trbiž in Tavorjana.