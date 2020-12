Izklopil elektriko in povzročil pogin 8000 piščancev

V ponedeljek zvečer je lastnika piščančje farme v Spodnji Branici pretresel nepričakovan prizor, poročajo Primorske novice. V dveh halah je poginilo več tisoč piščancev. Po ugotovitvah policistov je neznanec agregat za proizvajanje električne energije preklopil na ročni način delovanja in izklopil dovod elektrike. Posledično je prišlo v prostoru do pregrevanja, saj je prezračevalni sistem prenehal delovati. Zaradi tega se je v dveh halah farme zadušilo približno 8000 piščancev. Neznanec je nato za sabo zaklenil vrata in odšel neznano kam.

Policisti okoliščine primera intenzivno preiskujejo v smeri storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. O poginu piščancev so obvestili tudi preiskovalnega sodnika novogoriškega okrožnega sodišča in novogoriško tožilstvo. Lastnik je izgubo opisal kot šestmesečni izpad prihodka.