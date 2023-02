Iznad daljnega severovzhoda bo prispel zelo mrzel zrak

Od danes do nedelje ni pričakovati večjih vremenskih pretresov. Prevladovala bosta delna jasnina ali zmerna oblačnost, ponekod bo že več vlage in bo ozračje vsaj občasno zamegljeno.

V nedeljo se bo od severa spuščalo proti Sredozemlju višinsko jedro hladnega zraka, ki bo lahko deloma tudi pri nas destabiliziralo ozračje. Povečala se bo oblačnost, ni izključeno, da se bodo v nedeljo in v noči na ponedeljek mestoma pojavljale manjše padavine, v pritrdilnem primeru bi lahko padlo nekaj snežink tudi v nižjih predelih.

Od ponedeljka bo začel iznad daljnega severovzhoda pritekati tudi proti nam vse bolj mrzel zrak. Anticiklon se bo namreč na severnih vzporednikih širil proti evropskemu vzhodu, kjer bo dosegel Rusijo. Od tam bo proti nam s severovzhodnimi vetrovi preusmerjal vse bolj mrzel celinski zrak.

V prihodnjem tednu bo prevladovalo suho in povečini precej sončno vreme, toda bo mestoma zelo mrzlo. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju se bodo temperature spustile pod -10 stopinj Celzija, ozračje bo vsaj občasno za kakih osem ali več stopinj Celzija hladnejše od dolgoletnega povprečja. Najvišje dnevne temperature bodo marsikje le malo nad ničlo ali okrog ničle, živo srebro pa se bo ponoči, razen ob morju, spuščalo globoko pod ničlo. Občutek mraza bo povečevala pogosta šibka do zmerna burja. Ni izključeno, da bodo ponekod na Krasu beležili kakšen ledeni dan, ko se živo srebro niti v dnevnih urah ne bo dvignilo nad ničlo. To bi se zgodilo po daljšem času, saj v preteklem letu nismo beležili, razen v goratih predelih, niti enega ledenega dne, medtem ko jih je bilo nekoč vsaj nekaj v letu.