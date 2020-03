Izposoja in vračanje knjig v NŠK samo po predhodni najavi

Narodna in študijska knjižnica obvešča, da bodo zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa knjižnični prostori vseh oddelkov zaprti za obiskovalce. Kar pa ne pomeni, da bo članom preprečen dostop do gradiva. Zato so uredili možnost izposoje in vračanja gradiva po predhodni najavi, to pa bo mogoče storiti od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro. S klicem na 040635629 (Trst) ali 0481531733 (Gorica) ali sporočilom na trst@knjiznica.it oz. gorica@knjiznica.it si lahko rezervirate termin za izposojo ali vračanje gradiva. Tudi za Oddelek za mlade bralce, ki sicer deluje v Narodnem domu, bosta izposoja in vračanje potekala na sedežu v Ul. San Francesco 20.

Če morate gradivo le vrniti, to lahko storite tudi v veži Narodnega doma, kjer je pred vhodom v Oddelek za mlade bralce namenski zabojnik oranžne barve. To ne velja samo za gradivo omenjenega oddelka, pač pa tudi za knjige z osrednjega tržaškega knjižničnega oddelka.