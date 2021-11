Izrazit temperaturni obrat uvod v jesenski konec tedna

Ozračje je bilo ponoči v nižinah marsikje zasičeno z vlago in je ponekod nastala megla ali je bilo zamegljeno. Vlaga je bila ponoči ob izrazitem temperaturnem obratu zlasti na Goriškem marsikje 100-odstotna, na Kraški planoti pa več kot 90-odstotna. Gre za posledico izrazite advekcije toplega zraka v višjih slojih ozračja. Temperature so bile v gorah ponoči višje kot v nižinah, na Višarjah se je denimo živo srebro zadrževalo okrog 9 stopinj Celzija, na Goriškem in na Kraški planoti pa okrog 7 stopinj Celzija. Ničta izoterma se je dvignila na višino 3500 metrov, kar je skoraj 1500 metrov višje od dolgoletnega povprečja, na višini 1500 metrov v prostem ozračju pa je radiosonda iz Rivolta opolnoči namerila 10,8 stopinje Celzija, kar je za okrog 8 stopinj Celzija več od dolgoletne normalnosti. Posledično je ozračje zelo stanovitno, v nižjih slojih se zadržuje bolj vlažen in hladnejši zrak, ki je težji, v višjih pa lažji in bolj suh toplejši zrak.

Danes bo v nižinah delno jasno do zmerno oblačno, sončno žarčenje bo zaradi prizemne vlage šibkejše. Mestoma bo zamegljeno. V gorah bo sončno in za ta čas zelo toplo.

Gre le za uvod v jesenski konec tedna, saj nas bo od jutrišnjega dne oplazil atlantski zrak, ki bo vplival na vreme pri nas jutri in v nedeljo. Od atlantske višinske doline se bo odcepilo jedro bolj vlažnega in nekoliko hladnejšega zraka, ki se bo spuščalo proti Sredozemlju, pri čemer se bo približalo našim krajem.

Jutri in v nedeljo bo prevladovalo oblačno in vlažno vreme z občasnimi povečini rahlimi padavinami. V nedeljo bo zapihala šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo.

Od ponedeljka bo spet več stanovitnosti.