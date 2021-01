Izrazita odjuga se bo zaključila s snegom in mrazom

Izrazita odjuga se bo zaključila v nedeljo. Dotlej bomo beležili za ta čas visoke temperature in se bodo pojavljale pogoste padavine. Meja sneženja bo prehodno le v višjih gorskih predelih. V Trstu je deželna meteorološka opazovalnica Osmer danes namerila najvišjo dnevno temperaturo 14,6 stopinje Celzija, v gorah pa so bile temperature povečini okrog ledišča. Na Višarjah je bila denimo najvišja dnevna temperatura 0,5 stopinje Celzija pod ničlo.

Obsežno in globoko ciklonsko območje s središčem nad severnim Atlantikom bo vplivalo na vreme pri nas do ponedeljka. Znotraj globoke višinske doline se vrstijo sekundarni prizemni cikloni, od nedelje pa bo zlasti v najvišjih slojih ozračja začel pritekati zelo mrzel zrak.

Danes in jutri bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo zmerne do občasno lahko močne padavine. Pihali bodo južni vetrovi, toplo bo. Meja sneženja bo prehodno na nadmorski višini 1200 do 1400 metrov.

Jutri se bodo padavine okrepile, vmes bodo možne tudi posamezne nevihte. Meja sneženja se bo počasi spuščala. Padavine bodo popoldne in zvečer slabele.

V nedeljo bo sprva oblačno in povečini suho. Čez dan se bodo začele pojavljati padavine, ozračje se bo ohladilo, meja sneženja se bo še spuščala. Ni izključeno, da se bo dež, če bodo padavine vztrajale dovolj dolgo in bodo dovolj močne, spremenil v sneg tudi ponekod na Kraški planoti, čeprav bodo temperature v glavnem verjetno še nad lediščem. Možna bo tudi kakšna snežna ploha ali nevihta.

V ponedeljek bodo še možne občasne padavine, kjer res bodo, bo snežilo do najnižjih predelov. Možna bo kakšna snežna ploha ali nevihta. Popoldne ali zvečer se bo vreme izboljšalo. Zapihala bo burja. Spet bo mrzlo. Najnižje nočne temperature bodo razen ob morju povečini pod lediščem.

Od torka bo nekaj povečini sončnih in razmeroma mrzlih dni. Najnižje nočne temperature bodo povsod pod lediščem, mestoma za več stopinj Celzija, do okrog ledišča se bo živo srebro spustilo tudi ob morju.