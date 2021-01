Izredni popust za nakup bencina v FJK podaljšan

Deželna vlada FJK je po predlogu Fabia Scoccimarra, ki je pristojen za energijo, podaljšala izredni popust za nakup bencina v deželi do 28. februarja. Prispevki za bencin bodo torej v t.i. prvi coni, v katero sodijo vse obmejne občine na Tržaškem, Goriškem in Videmskem, podobno kot v minulih petih mesecih, odkar so uvedli popust, za bencin znašali 29 centov na liter, za dizelsko gorivo pa 20 centov na liter.

Deželna uprava je zvišanje prispevkov sprejela, da bi omejila težave deželnih črpalkarjev zaradi posledic pandemije in da bi nudila pomoč proizvodnji ter družinam.