Izredni ukrepi v FJK do 1. marca

Tudi v Furlaniji Julijski krajini bodo vse do nedelje 1. marca veljali izredni ukrepi za zajezitev koronavirusa. Odredbo sta pred kratkim podpisala predsednik dežele FJK Massimiliano Fedriga in minister za zdravje Roberto Speranza.

Tudi v naši deželi bodo torej teden dni zaprte vse šole vseh stopenj (od vrtcv do višjih srednjih šol, odpovedali bodo vse izobraževalne tečaje), veljala bo prepoved javnih prireditev, kateregakoli združevanja na javnih in zasebnih mestih, odpovedali bodo tudi vse kulturne, športne in verske prireditev, zaprli bodo tudi muzeje in vse kulturne ustanove. Skratka, veljali bodo ukrepi, ki so jih v prejšnjih dneh že uvedli v Venetu, Emiliji Romagni, Lombardiji in Piemontu.

Ukrepi bodo v FJK veljali četudi do danes še ni bilo primera okužbe s koronavirusom.