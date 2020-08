Izvolitev Slovenca pogojujeta veliki neznanki

Na pobudo senatorke Tatjane Rojc je prejšnji teden v Trstu potekala okrogla miza, na kateri so politični predstavniki Slovencev v Italiji razpravljali o novem volilnem zakonu in možnosti izvolitve Slovencev v rimski parlament. Manjšini teče voda v grlo, saj bodo italijanski državljani na septembrskem referendumu odločali o ustavni reformi, ki bo, če bo potrjena, pošteno sklestila število parlamentarcev. V skrčeni zasedbi parlamenta in brez novih volilnih pravil pa utegnejo ostati Slovenci po 60 letih brez svojega parlamentarca. Tema je torej skrajno aktualna, zato v sredini izdaji dnevnika v celoti objavljamo razmišljanje Bojana Brezigarja – njegova izvajanja so koristna za razumevanje problema, hkrati pa naj bodo spodbuda k javni razpravi in iskanju skupnega stališča manjšine.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.