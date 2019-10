James Peebles ter Michel Mayor in Didier Queloz nobelovi nagrajenci za fiziko

Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko prejmejo Američan kanadskega rodu James Peebles ter Švicarja Michel Mayor in Didier Queloz za prispevek k razumevanju razvoja vesolja in mesta Zemlje v njem, je danes v Stockholmu sporočila švedska kraljeva akademija znanosti.

Peeblesu, ki poučuje na ameriški univerzi Princeton, so polovico nagrade podelili za njegova »teoretična odkritja v fizikalni kozmologiji«. Njegov teoretični model, ki ga je razvijal od sredine 60. do sredine 80. let prejšnjega stoletja, predstavlja temelj sodobnega razumevanja zgodovine vesolja od velikega poka do danes.

Drugo polovico nagrade pa si bosta razdelila profesorja na univerzi v Ženevi Mayor in Queloz za odkritje prvega eksoplaneta, ki kroži okoli Soncu podobne zvezde. Planet izven našega Osončja, imenovan 51 Pegasi, sta odkrila leta 1995. Njuno odkritje je vodilo v pravo revolucijo v kozmologiji.