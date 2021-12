Jan Sedmak izbral kotalkarico s knjigo

Cortina, znano smučarsko središče v Venetu, ki bo leta 2026 skupaj z Milanom gostilo zimske olimpijske igre, bo do prihodnjega marca prizorišče prireditve Una montagna di libri (Gora knjig). Gre za vse bolj tudi na mednarodni ravni uveljavljeno pobudo (začela se je 11. decembra), ki privablja v Cortino znane in priznane pisateljice ter pisatelje iz vseh koncev sveta. Tudi letos je plakat za prireditev izdelal tržaški slovenski ilustrator Jan Sedmak, ki je že nekaj let stalni gost pobude in njenega ravnatelja Francesca Chialumere.

Sedmak (letnik 1983) je na letošnjem plakatu za 25. izvedbo prireditve upodobil kotalkarico, ki med drsanjem prebira knjigo.

Tržaški ilustrator je bil lani med najboljšimi na World Illustration Awards, mednarodnem tekmovanju s 45-letno tradicijo. Združenje ilustratorjev AOI na tekmovanju nagrajuje tehnično brezhibne in umetniško dovršene ilustracije, ki so obenem briljantne posrednice sporočil.

Od italijanskih avtorjev bodo s svojimi knjigami v Cortini med drugim nastopili Oscar Farinetti, Federico Rampini, Antonia Arslan in Aldo Cazzullo ter Bruno Vespa, ki na vseh koncih in krajih promovira svojo novo knjigo. Med tujimi književniki velja omeniti Emmanuela Carrereja, Toma Nicholsa in Davida Leavitta.