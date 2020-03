Janša napada radiotelevizijo, ostri odzivi DNS in vodstva RTV

Po kritičnem poročanju informativnega programa RTV Slovenija o ukrepih vlade, zlasti o tem, da je vlada plače ministrov in državnih sekretarjev umestila v višji plačni razred, se je slovenski predsednik vlade Janez Janša oglasil s tvitom, v katerem je javno radiotelevizijo obtožil, da ne informira, pač pa zavaja javnost. »Očitno je vas preveč in ste predobro plačani,« je še zapisal v odzivu na pogovor TV Slovenije s predsednico Sindikata Mladi plus Teo Jarc.

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) Janševe izjave razumejo kot »grožnjo zaposlenim na RTV Slovenija pred morebitno izgubo zaposlitve ali drugimi represivnimi ukrepi, ki jih utegnejo doleteti, če ne bodo poročali tako, kot ustreza trenutni oblasti«. Ocenjujejo, da je izjava znak za skrb.

Tudi generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je danes za Radio Slovenija poudaril, da javni servis ravno v teh časih izkazuje sposobnost natančnega in celovitega informiranja na vseh svojih programih. »RTV Slovenija ne laže, če objavlja novic in odmeve, ki komu niso všeč. To samo kaže, da smo sposobni prispevati svoj delež k demokratičnosti družbe. Brez tega ni demokracije. Če nam bo kdajkoli spodrsnilo in naše sporočilo ne bo resnično, ga bomo vedno na ustrezen način korigirali,« je zagotovil Kadunc. »Nismo v vojni in na cenzuro ne pristajamo.«

To ni prvi Janšev napad na novinarje: marca 2016 je za novinarki Eugenijo Carl in Mojco Pašek Šetinc na Twitterju zapisal, da sta »odsluženi prostitutki,« zaradi česar se je moral zagovarjati na sodišču.