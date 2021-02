Janša predlagal Pedra Opeko za Nobelovo nagrado za mir

Med kandidati za letošnjo Nobelovo nagrado za mir sta tudi misijonar Pedro Opeka in njegova humanitarna organizacija Akamasoa, ki deluje na Madagaskarju. Predlagal ju je slovenski premier Janez Janša, so v nedeljo zvečer sporočili iz njegovega kabineta.

Janša je ob tem spomnil na celovit doprinos Opeke in združenja k ravzoju družbe in humanitarnosti ter ocenil, da je njihova dejavnost skladna s cilji Združeih narodov. Opeka je svoje življenje posvetil pomoči ljudem v obupnih življenjskih razmerah v mestu Antananarivo na Madagaskarju, med drugim jim je omogočil tudi delo, finančno neodvisnost in izobraževanje.