Janša: Vsi smo v karanteni

Slovenski poslanci so sinoči z 52 glasovi podpore potrdili ministrsko ekipo vlade Janeza Janše, razprava pa je večinoma potekala v znamenju epidemije novega koronavirusa. Sicer pa je Janša prebivalce pozval, naj ravnajo samozaščitno in se držijo navodil v času epidemije, pa tudi, da spremenijo svoje navade in se družijo na drugačne načine. »Čas je za družabna omrežja, za druženje na daljavo, to je bistveno varneje,« je dejal. Ena od prioritet nove vlade bo tudi oskrba huje obolelih. »Zdravstveni sistem ima težave s kapacitetami in organizacijo že v normalnem stanju. Zdaj marsikje poka po šivih, v prihodnjih dneh pa bo to še bistveno huje,« je opozoril in dodal, da se je reorganizacija že začela, pri čemer upa, da bo končana pravočasno.

Janša je tudi okrcal ravnanje odhajajočega predsednika vlade Marjana Šarca v zadnjih dneh, saj ta, kot je dejal Janša, najprej ni želel sklicati sveta za nacionalno varnost, nato pa se ni držal na njem sklenjenih dogovorov, ni se odzival na klice, pozive, vprašanja pristojnih, zaradi česar je Janša napovedal »sankcije«. Obenem je zavrnil govorice, da namerava njegova vlada uvesti karanteno za Ljubljano. »To ni smiselno, saj smo vsi v karanteni. Smiseln je le ukrep samokarantene. To je edini smiseln način za omejitev virusa,« je poudaril premier. Že sinoči je zamenjal vodstvo policije in vojske, vodja vladnega urada za komuniciranje je postal Miro Petek.