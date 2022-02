Januar presuh in razen ob morju tudi pretopel

Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bila januarska povprečna temperatura zraka v Sloveniji nad povprečjem dolgoletnega obdobja, razen v primorju, kjer je bila okrog vrednosti povprečja, piše v poročilu, ki ga je Arso objavil na družbenih omrežjih.

Letošnji januar je bil podpovprečno namočen, razen na skrajnem severozahodu države in severu Prekmurja. Osončenost pa je bila nadpovprečna.

Odklon temperature zraka od povprečja obdobja 1981–2010 je v Sloveniji znašal 1,3°C, kar uvršča januar 2022 med 15 najtoplejših od leta 1961. V tem obdobju je bil do sedaj najtoplejši januar 2014, z odklonom 4,5°C, odklon nad 4,0°C pa sta imela še januarja 2007 in 2018 (4,2°C oz. 4,1°C). Najhladnejši je bil v tem obdobju januar 1963, z odklonom –5,8°C, zelo hladna pa sta bila še januar 1985 (–5,1°C) in 1964 (–4,7°C), so zapisali.

Padavin je bilo manj od povprečja skoraj povsod, okrog povprečja in nekoliko nad njim pa samo na severozahodu Slovenije in severu Prekmurja. Po državi je padla približno polovična količina padavin glede na normalnost, kar uvršča januar 2022 med 15 najbolj suhih po letu 1961. Odklon je bil zelo občuten v južnih predelih Primorske, kjer je padlo le do 15% količine normalnih letnih padavin.