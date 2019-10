Japonski grozi močan tajfun Hagibis

Zaradi močnega tajfuna Hagibisa, ki grozi vzhodnemu in osrednjemu delu Japonske, so oblasti odredile neobvezno evakuacijo za 3,25 milijona ljudi. Močne padavine in veter ter poplave so že pred njegovim prihodom zahtevale eno smrtno žrtev. Odpovedali so več kot 1600 letov. Meteorologi so opozorilo pred obilnim deževjem, plazovi, močnim vetrom in poplavami izdali za sedem prefektur, med drugim za Tokio in Shizuoko.

Tajfun spremljajo vetrovi s povprečno hitrostjo 162 kilometrov in sunki do 216 kilometrov na uro.

Hagibis je že prinesel obilno deževje, pri čemer je poplavilo poseljena območja v osrednjem delu države. V Hakoneju, ki leži vzhodno od Tokia, je v zadnjih 24 urah padlo 600 milimetrov dežja. V regiji Kanto in prefekturi Shizuoka je brez elektrike ostalo 29.000 gospodinjstev.

Odpovedali so tudi dve tekmi svetovnega prvenstva v ragbiju, tajfun pa povzroča tudi težave organizatorjem dirke formule 1 za veliko nagrado Japonske.