Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Ječmen kot rižota

Ječmenu sem v tej rubriki posvetil bolj malo pozornosti, čeprav gre za žitarico, ki je pri nas zelo udomačena. Z ječmenom pripravljamo zelo okusne juhe in enolončnice, danes pa bi vam ponudil preizkušen recept, ki je v severni Italiji, še zlasti v Toskani, Venetu in na Tridentinskem še kar domač. Ječmen v resnici lahko v mnogo čem lahko nadomesti riž ali piro, mi pa bomo skuhali »rižoto« z ječmenom, v smislu, da bomo namesto riža uporabili ječmen. Rižoto iz ječmena so nam ponudili nekje med Padovo in Benetkami, tam, kjer reka Brenta med prekrasnimi benečanskimi vilami in bujnimi vrbami leno teče proti Jadranskemu morju.

Potrebujemo:

dve čajni skodelici ječmena

1 por

2 korenčka

steblo zelene

nekaj vršičkov cvetače

pest na kocke narezane buče

pa tudi pest suhih gob

če jih imate pri roki

kozarec belega vina

nekaj skodelic juhe (tudi iz kocke)

peteršilj

maslo

oljčno olje

sol in poper

Ječmen operemo v mrzli vodi in pustimo, da se v vodi moči približno 1 uro, nato ga odcedimo: medtem je nabreknil in skoraj podvojil svoj obseg. Medtem v nizki posodi, če je lončena toliko bolje, previdno na oljčnem olju prepražimo sesekljan por, ki pa se ne sme obarvati in na majhne kocke sesekljano ostalo zelenjavo (suhe gobe moramo seveda prej namočiti za pol ure v mlačno vodo). Ko smo prepražili zelenjavo, dodamo odcejen ječmen in dobro premešamo. Pustimo, da ječmen vpije vse tisto, kar je zelenjava spustila in potem prilijemo vino. Premešamo in pustimo, da alkohol izpari, ječmen pa popije tekočino. Prilijemo zajemalko juhe, premešamo in spet pustimo, da ječmen izpije tekočino. To ponovimo dvakrat ali trikrat, na koncu pa lahko prilijemo toliko juhe, da je ječmen pokrit.

Pustimo, da se »rižota« počasi kuha na zelo šibkem ognju, od časa do časa premešamo z leseno žlico in pazimo, da se ječmen ne prime na dno posode, ker bo v tem primeru postal grenak. Ko se je ječmen zmehčal in popil skoraj vso tekočino (postati mora kremast, z zelo malo tekočine na dnu), poskusimo, če je dovolj slan, popramo, potresemo s sesekljanim peteršiljem in dodamo žlico ali dve masla. Komur je všeč, lahko potrese »rižoto« tudi z naribanim parmezanom. Podobno pripravimo to jed tudi z rdečim radičem: v tem primeru opustimo vso drugo zelenjavo, razen pora in namesto belega vina uporabimo rdeče. Uspeh je zagotovljen.

Dober tek!

Ivan Fischer