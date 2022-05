Jeklarna Azovstal skoraj povsem porušena

Jeklarna Azovstal v Mariupolu je skoraj povsem uničena, na njenem mestu so le ruševine, poroča CNN, ki je objavil nove satelitske posnetke družbe Maxar Technologies. Objekti so porušeni, na še zadnjih strehah, ki se niso zrušile, pa so velike luknje zaradi posledic bombardiranja. Za zdaj ni znano, ali so bombardiranja uničila tudi notranje podzemne prostore, kjer se skriva skupno več tisoč pripadnikov ukrajinskih vojaških enot in civilistov. Tudi za zdaj ni znano, ali poteka evakuacija civilistov.

Ukrajinska vojska je medtem v svojem poročilu o poteku spopadov poročala o novih ruskih napadih, s poudarkom na vzhodu Ukrajine, pri čemer navaja, da Rusija ni zabeležila vojaških uspehov.

Ruska stran pa poroča, da so njihove sile zadele na stotine vojaških objektov v Ukrajini. »Spopadi se nadaljujejo,« piše v današnjem poročilu generalštaba ukrajinske vojske. V bližini mesta Izjum v regiji Harkov Rusija še naprej kopiči svoje sile za napade. Ruske oborožene sile poskušajo na več mestih napredovati v notranjost države, vendar so bili napadi odbiti, poročilo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

V regiji Dnipropetrovsk so ruske enote streljale na cilje z raketami in topništvom. Ruske oborožene sile se pri tem delno prerazporejajo in krepijo svoje enote. Na separatističnih območjih Luganska in Donecka na vzhodu države, kjer sedaj poteka glavnina spopadov, so ukrajinske sile odbile 14 napadov. Uničile naj bi tudi enajst tankov, devet dronov in sedem topniških sistemov.

Rusija sicer poroča o vojaških uspehih v Ukrajini. Po navedbah ruske vojske so v novih raketnih in topniških napadih zadeli na stotine vojaških objektov v Ukrajini. Rusko letalstvo je ponoči uničilo štiri skladišča streliva in skladišče goriva na vzhodu, je v Moskvi danes sporočilo ministrstvo za obrambo.