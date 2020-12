Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Jesen prinaša buče

Buče so tipična jesenska zelenjava in, če naj povem po pravici, mi niso kdove kako všeč. Odpor do buče sega daleč v moje otroštvo, ko nam je nona pripravljala pečeno bučo: sladkast okus te zelenjave me je vedno odvračal.

Tako tudi nisem velik ljubitelj raznih testenin, polnjenih z bučnim nadevom, ki so specialiteta v marsikateri severni italijanski pokrajini od Mantove do Cremone in še marsikje drugje. Buče so doma v vsej Evropi, v Švici jih v tem času prodajajo kar ob cestah, kot tudi recimo na Štajerskem, tako v Sloveniji kot v Avstriji, da o italijanski Romagni sploh ne govorimo. Je pa nekaj bučnih jedi, ki so še kar užitne, še več, nekatere so prav slastne.

Ena od teh je bučna kremna juha s popečenimi bučnimi semeni, za kar potrebujemo:

300 g krompirja

400 g rumene buče

2 šalotki

200 ml kisle smetane

zelenjavno juho

semensko olje

bučno olje

bučna semena

sol

poper